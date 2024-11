Gaeta.it - Talenti Village Live Contest: la ricerca di nuovi talenti musicali a Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilè un evento dedicato alla scoperta e promozione deilocali, che si svolgerà venerdì 15 novembre 2024, alle ore 18. Organizzato dal Centro Commercialein collaborazione con Openstage e sostenuto dal Municipio III, il concorso fa parte dell’iniziativaSmartCityLab, un progetto volto a sviluppare idee innovative e sostenibili per la capitale.L’evoluzione della musica dal vivo: il palco tecnologicoUn elemento distintivo di questo evento è il palco tecnologico Openstage, che rappresenta un significativo passo avanti per le performance dal vivo. Questo sistema è concepito per garantire massima qualità audio e un’esperienza coinvolgente per il pubblico. Il palco è equipaggiato con un ampli-totem, un mixer sofisticato e diffusori audio di alta qualità, offrendo ai musicisti una piattaforma professionale per esibirsi.