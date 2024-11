Agi.it - Rubano un orologio da 100mila euro a Neres, 3 arresti a Napoli

Leggi su Agi.it

AGI - Lo avevano seguito in hotel, di rientro da una partita al Maradona, e gli avevano portato via unda oltre. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip dinei confronti di tre indagati per concorso in rapina pluriaggravata. Lo scorso primo settembre la violenta rapina ai danni di un giocatore della S.S.C., il brasiliano David, per sottrargli undi marca. I rapinatori hanno raggiunto il minivan sul quale viaggiava il calciatore, al termine di una partita di calcio, e durante il tragitto di rientro in un albergo del capoluogo campano, mentre il minivan era bloccato nel traffico, hanno infranto il vetro del finestrino posteriore, facendosi consegnare, sotto la minaccia di un'arma, l', per poi darsi alla fuga.