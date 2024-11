Lapresse.it - Roma, sgombero e demolizione delle ville abusive del clan Petrov

Leggi su Lapresse.it

Sono in corso dalle prime luci dell’alba le operazioni didel, in Via di Costamagna, in zona Finocchio. Nel complesso di seitte abitavano circa 15 membri della famiglia Sinti originaria dellania conosciuta dalle autorità di polizia per varie attività criminali e coinvolta nell’omicidio del 14enne Alexandru Ivan nella notte tra il 12 e il 13 gennaio nel parcheggio metro Monte Compatri Pantano. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ama e anche Acea che è intervenuta per interrompere l’allaccio abusivo alla corrente elettrica. Sul complesso residenziale alle porte dipendeva un’ordinanza didal 2013. Prima dell’interventoruspe sono state necessarie alcune ore per far sgomberare gli inquilini assieme ai loro vestiti e mobili.