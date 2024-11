Notizie.com - Plancton a rischio scomparsa: ecco perché il Pianeta è in pericolo

Leggi su Notizie.com

Un organismo così piccolo mette inil mondo intero:quella delad un passo dall’estinzione è una pessima notizia.Il, fondamentale per la vita negli oceani e per l’equilibrio del nostro, sta affrontando una minaccia senza precedenti a causa del riscaldamento globale. Uno studio recente condotto dall’Università di Bristol e pubblicato sulla rivista Nature ha messo in luce come questi piccoli organismi, essenziali nella catena alimentare marina e nel sequestro del carbonio, potrebbero non sopravvivere agli scenari climatici futuri.Ilmette inil mondo intero – notizie.comIl terminecomprende una vasta gamma di organismi viventi, inclusi vegetali microscopici, animali e microrganismi che galleggiano nelle correnti marine.