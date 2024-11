Lanazione.it - Pelletteria, il settore a caccia di luce. La Regione si schiera con i lavoratori. Il governo corre ai ripari: le mosse

Leggi su Lanazione.it

di Lisa Ciardi Dieci punti per affrontare la crisi del comparto moda che attanaglia anche la provincia , da sempre capitale della. Li elenca la mozione unitaria votata ieri dal consiglio regionale della Toscana. Un documento che impegna la giunta a intervenire nei confronti delperché "sia estesa, anche per il 2025, la possibilità di rire alla cassa integrazione guadagni" nella versione in deroga per il comparto moda. L’atto chiede anche "che nella prossima legge di bilancio sia esteso per ulteriori 12 settimane nel 2025 il trattamento di Cigd" e che "sia confermata la proroga dell’utilizzo e rifinanziamento degli ammortizzatoti sociali, attualmente esistenti per le aziende con più di 15 dipendenti". Si chiede poi di intervenire, sempre nei confronti del, perché "siano garantiti adeguati strumenti di sostegno alla liquidità e garanzie pubbliche al credito per le piccole imprese, anche mediante moratorie e nuove linee di finanziamento tali da non comportare un peggioramento dei rating creditizi delle aziende beneficiarie" e per promuovere, a livello comunitario, "un confronto istituzionale per valutare l’opportunità di specifiche deroghe per ilconciario in merito all’applicazione del Regolamento Ue 2023/1115".