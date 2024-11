Iltempo.it - Partigiani o foibe? Quel parco conteso che divide la Capitale

Dopo la cerimonia di intitolazione deldi via Celio Caldo a Torre Angela alle «Staffette partigiane» arrivano due aree ludiche dedicate a Giuseppina Ghersi e a Norma Cossetto, entrambe vittime dei, italiani nel primo casi, jugoslavi nel secondo. Ad annunciarlo è il presidente del VI Municipio delle Torri, Nicola Franco, a pochi giorni dall'inaugurazione blindata, e tra le polemiche, avvenuta lunedì mattina dell'area verde di via Celio Caldo, diventata nelle ultime ore terreno di un acceso scontro politico. L'evento, che ha incontrato l'opposizione della maggioranza in Consiglio municipale, ha celebrato il contributo delle donne nella resistenza alla presenza di esponenti dell'ANPI romano, dell'assessore alla cultura e alla memoria, Massimiliano Smeriglio, e delle consigliere capitoline, Nella Converti, presidente della commissione per le politiche sociali, e Michela Cicculli, presidente della commissione per le pari opportunità.