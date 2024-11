Offerte lavoro Milano e LombardiaTrenord cerca nuovi capotreno | requisiti e come fare domanda

Ilgiorno.it - Offerte lavoro Milano e Lombardia,Trenord cerca nuovi capotreno: requisiti e come fare domanda

– Trenord selezionacapitreno: dalle ore 11 di domani, venerdì 15 novembre - fa sapere la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale - sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 9 dicembre, secondo le indicazioni che saranno pubblicate domani sulla pagina “Lavora con noi” su trenord.it. Sul sito è possibile candidarsi anche per il ruolo di Operatore Macchina CNC Junior ed entrare nella Direzione Manutenzione di Trenord. I candidati selezionati parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie.