Nba Wembanyama | Giochiamo per Popovich tornerà presto

Leggi su Sportface.it

Il coach dei San Antonio Spurs Greggha avuto un lieve ictus lo scorso 2 novembre. Il tecnico dei texani dovrà restare a riposo per un periodo di tempo indeterminato, ma la sua guarigione non è in discussione, come riporta Shams Charania. La stella degli Spurs Victorha parlato così del momento della squadra dopo aver segnato 50 punti contro Washington questa notte: “Siamo in un periodo difficile. Non averein panchina ci lascia un grande vuoto. Siamo tutti qui per lui e sono sicuro che. Sono un po’ preoccupato, so che sta lavorando tantissimo per tornare il prima possibile. Mi fido dei medici”. Nba,: “per” SportFace.