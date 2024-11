Quotidiano.net - Matt Gaetz e l’accusa di traffico sessuale, chi è l’uomo nominato da Trump procuratore generale

Washington, 14 novembre 2024 – C’è grande fermento negli Stati Uniti per l’annunciata nomina di(il nostro ministro della Giustizia), un altro fedelissimo che– il primo ex presidente condannato penalmente nella storia degli Usa – ha chiamato alla sua corte appena eletto. "Poche questioni in America sono più importanti del porre fine alla trasformazione in arma (politica ndr) del nostro sistema della giustizia”, ha il presidente in pectore sul suo social Truth."porrà fine" a questo, "proteggerà i nostri confini, smantellerà le organizzazioni criminali e ripristinerà la fiducia degli americani nel Dipartimento di Giustizia". Indicativo il commento di Elon Musk, prossimo consulente di. “La scure della Giustizia sta arrivando”. Le reazioni della stampa liberale alla scelta di The Donald non sono tardate ad arrivare.