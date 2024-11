Formiche.net - Lo screening funziona. Il punto a Montecitorio in occasione della Giornata mondiale del diabete

“Con questa norma abbiamo illuminato la legge italiana”. Il riferimento di Giorgio Mulé, vicepresidenteCamera dei deputati, è alla legge 130/23 con cui l’Italia ha introdotto un programma pilota diperdi tipo 1 e celiachia su quattro regioni, per poi estenderlo a livello nazionale. “A un anno dalla sua emanazione siamo in grado di presentare i dati dellosulle quattro regioni pilota. E siamo in grado di dire: meno male che abbiamo fatto questa legge”, ha aggiunto Mulé in aperturadel.LO STATO DELNEL MONDO.Ilha un crescente peso globale per pazienti, famiglie, Paesi e sistemi sanitari. Ils atlas dell’Internationals federation (Idf) riporta che, a livello, il 10,5%popolazione adulta soffre di