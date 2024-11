Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos 2-2, Champions League volley in DIRETTA: 4-1 ottimo avvio nel quinto per i brianzoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-8 Attacco okay di Dalakouras!14-7 AVORILLL, piega la difesa greca con palla che tocca il nastro in appoggio veloce. Match point!13-7 A rete anche Beretta!13-6 Errore di Pajenk a servizio,vede la prima vittoria!12-6 Buon attacco di Dalakouras.12-5 Errore di Koumentakis in attacco,SCAPPAAA!11-5 ACEEEEE MARTTILA, out la ricezione greca!10-5 C’E’ TOCCO A MUROOO!9-6 Nessun tocco sull’attacco di Lawani: possibile challenge!TIME OUT.9-5 Zaytsevvvvv, attacco vincente imprendibile!8-5 ANCORA LAWANIII, DIAGONALE DA SOGNO. Triplo vantaggio al cambio campo!7-5 LAWANIIII, piega la difesa avversaria.6-5 Super primo tempo di Beretta!5-5 Perrin. Tap-in del numero 8.5-4 Out l’attacco di Marttila, regna l’equilibrio!5-3 Marttila non infila il pallonetto.