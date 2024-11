Ilfattoquotidiano.it - Lillo Zucchetto: da quel maledetto 14 novembre, non perdo occasione per ricordarlo

La domenica sera del 14di 42 anni fa, un giovane di 27 anni, sta uscendo da un bar palermitano: in una mano tiene un panino e nell’altra le chiavi della sua Renault. Aveva trascorso il pomeriggio allo stadio per seguire una partita di calcio.giovane, non era mafioso e nemmeno un “malacarne”, era soltanto un patriota siciliano che amava la vita. Stava programmando il futuro insieme alla sua ragazza, prossimi al matrimonio. La loro alcova era quasi pronta.Fatti pochi passi dal bar, 5 colpi di pistola lo colpiscono a tradimento in testa. I killer lo conoscevano bene e sapevano che affrontarlo a viso aperto, sarebbe stato per loro un serio pericolo e fu permotivo che i vigliacchi lo colpirono da tergo. Conclusa la missione di morte, Cosa nostra sparse la voce che il movente dell’omicidio era riconducibile a “questioni di fimmini”.