Tpi.it - Le muore il marito e scopre che lui la tradiva: invia le foto hot ai colleghi dell’amante. Condannata per revenge porn

Leggi su Tpi.it

Dopo la morte delha scoperto che lui la. Acciecata dalla rabbia, ha quindi deciso di vendicarsi mostrando aidi lavoroleintime che la ritraevano insieme al defunto. Per questo, una donna 65enne di Fano, in provincia di Pesaro, ha patteggiato una pena di 6 mesi e 6 giorni di reclusione e 2.222 euro di multa: il reato che le è stato contestato è.A raccontare la vicenda è il Resto del Carlino. Era il maggio del 2022 quando la donna, di professione infermiera, ha perso improvvisamente il: l’uomo, anche lui dipendente nel campo della sanità, è stato stroncato da un malore nel bagno di un fast-food mentre era fuori città per un concerto.Nei mesi successivi la vedova, mentre riordinava le cose del, ha notato una fessura misteriosa dietro un mobile in cantina.