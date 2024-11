Gaeta.it - La ristorazione italiana: tra eccellenza e innovazione al servizio della cultura alimentare

Facebook WhatsAppTwitter Il panoramasi delinea non solo come una realtà economica, ma anche come un’importante espressionele. Secondo il ministro dell’Agricoltura, Sovranitàe Foreste, Francesco Lollobrigida, lapuò vantarsi di essere la migliore al mondo, un’affermazione supportata da numeri rilevanti. Oltre 250.000 attività dioperano in ogni angolo del pianeta, per un settore che si conferma fondamentale per l’identità e l’economia dell’Italia. Durante l’assemblea di Fipe Confcommercio a Roma, sono emerse nuove prospettive su questo spazio che unisce tradizione e.Il valoreromanaDurante l’incontro “Dalla terra alla tavola: il ruoloromana nella valorizzazionefiliera agro”, sono stati espressi pareri unanimi sull’importanza, non solo come motore economico, ma anche come centro di socialità.