La fiera BTO di Firenze | un appuntamento chiave per il turismo e l’innovazione

Facebook WhatsAppTwitter Dal 27 al 28 novembre, la Stazione Leopolda diospiterà la BTO , una delle più importanti fiere italiane dedicate ale aldigitale. Questo evento offre un’opportunità unica per operatori del settore e innovatori digitali, favorendo il networking e la condivisione di idee. Ad ogni edizione, la BTO si propone di esplorare le evoluzioni nel campo del travel, con l’obiettivo di apportare elementi di formazione e aggiornamento a professionisti e neofiti.L’importanza di BTO nel panorama turistico italianoLa BTO è considerata un laboratorio di idee, come sottolinea Roberta Milano, direttrice scientifica del Food & Wine Tourism Forum. Questasi distingue per il suo approccio orientato alla formazione e alla crescita professionale nel settore, puntando sulla capacità di riunire esperti provenienti da diverse discipline e aree geografiche.