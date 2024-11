Gaeta.it - Il viaggio di Bel Paese: il formaggio italiano protagonista del nuovo film di Gabriele Salvatores

Facebook WhatsAppTwitter IlBeldi Galbani, noto simbolo della cultura gastronomica italiana, sarà presente neldi, intitolato “Napoli-New York”. La pellicola, prevista nei cinema per il 21 novembre, non solo intrattiene, ma offre anche uno spaccato dell’immigrazione italiana dopo la Seconda guerra mondiale. Galbani, parte del Gruppo Lactalis, utilizza questa opportunità per riaffermare la propria identità culturale e il legame con le tradizioni del Bel.Napoli-New York: un’odissea tra speranza e identitàIl“Napoli-New York” affronta il tema dell’immigrazione italiana negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale. I protagonisti, interpretati da Pierfrancesco Favino e Dea Lanzaro, intraprendono unclandestino verso l’America, lasciandosi alle spalle una Napoli devastata dalla guerra.