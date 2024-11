Anteprima24.it - Ieri in Campania: parcheggiatrice abusiva denunciata 41 volte, scatta il blitz nella zona ospedaliera

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 13 novembre 2024. Avellino – A quasi quattro anni dalla scomparsa di Mimì Manzo, il pensionato di Prata Principato Ultra di cui non si hanno più notizie dal gennaio 2021. la storia torna ad essere raccontata dai canali Rai, nel corso della trasmissione “La Vita in diretta“, raccogliendo la testimonianza della figlia Romina. “Sono io che voglio sapere che fine ha fatto mio padre, sono io che cerco riposte da loro non loro che vogliono sapere da me”, dice in lacrime Romina facendo riferimento al coinvolgimento nelle indagini della Procura di Avellino insieme all’amica Loredana Scannelli, sua madre Pasqualina Lepore e l’altro amico Alfonso Russo. (LEGGI QUI)Benevento – Giornata di grande festa per Apollosa che da oggi può di nuovo disporre del campo sportivo “Calione”, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che lo hanno reso un piccolo gioiello con un fondo in sintetico di ultima generazione.