“Cari colleghi Ministri, illustri ospiti benvenuti in Italia, benvenuti a Firenze, la culla del Rinascimento, una città che da secoli incarna i valori dell’arte, della cultura e del dialogo tra le civiltà”. Così il ministro delitaliano, Daniela, ha aperto la nuova giornata del G7a Firenze. La titolare del dicastero ha precisato l’importanza storica e culturale del Salone dei Cinquecento al Palazzo Vecchio di Firenze in cui sono stati accolti gli ospiti, con le sue opere d’arte rappresenterebbe un “simbolo perfetto” per il confronto.L’importanza del Salone del Cinquecento al G7“Questo spazio, nel cuore di Palazzo Vecchio, è espressione della grandiosità e della visione di un’epoca che ha posto l’uomo e il suo ingegno al centro del mondo” ha raccontato Daniela, introducendo la rilevanza storica del Salone del Cinquecento.