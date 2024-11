Agi.it - Domani l'autopsia della ragazza morta dopo la plastica al naso

AGI - Si svolgerà, al policlinico di Tor Vergata, l'sul corpo di Margaret Spada, ladi 22 anni originaria di Lentini decedutaun intervento di rinoparziale avvenuto in un centro medico di Roma, in zona Eur. Nel quesito formulato dal pubblico ministero Erminio Amelio, titolare del fascicolo, si chiede di accertare le causemortegiovane e se siano state seguite le procedure, le linee guida o le buone pratiche per quel tipo di intervento. Nel fascicolo, aperto con l'ipotesi di omicidio colposo, risultano indagati due medici. Sotto la lente d'ingrandimentoprocura e del Nas dei carabinieri, che hanno disposto un sequestro preventivostruttura, anche i profili amministrativi legati alla stessa, per capire se fosse tutto a norma e se fosse attrezzata per questo tipo di intervento anche per gestire eventuali emergenze.