Calendario dell'avvento, per un Natale da scoprire

Ci sono tradizioni che in questo magico periodo'anno prendono vita e a cui difficilmente si riesce a rinunciare. Come ad esempio il. Una tradizione antichissima – se ne parlava già a inizio 1900 in Germania – che ha poi conosciuto vera fortuna nella versione “a caselline” che conosciamo e apprezziamo ancora oggi. Nata per stimolare la curiosità dei bambini (ancora in parte oggi è così), ha poi conquistato proprio tutti, non soltanto i più piccoli.Ne sono un esempio i calendaria tema food, un regalo (per gli altri, ma volendo anche per se stessi) sempre più diffuso e il perché è semplice. Sono idee curiose, sfiziose, interessanti e permettono di conoscere mondi, sapori e profumi diversi che probabilmente sarebbero rimasti nascosti. Ventiquattro cassetti da aprire, giorno dopo giorno, fino ad arrivare al, gustandone le soprese, qualsiasi esse siano.