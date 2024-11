Lanazione.it - Cade sulle scale del sagrato e fa causa alla parrocchia. Ma il tribunale le dà torto

Empoli (Firenze), 14 novembre 2024 –fine ha vinto la chiesa. Lo ha stabilito la sentenza emessa daldi Firenze il 4 settembre in favore, appunto, delladei Santi Michele e LeopoldoTinaia. A portare davanti a un giudice la chiesa della frazione empolese, amministrata da don Segundo Vicente Carrillo Ponce, l’inquilina di un appartamento di proprietà della stessa. Il motivo? Una rovinosa caduta sulla scalinata delche avrebbe provocatosfortunata lesioni gravi. Lesioni per le quali la sessantenne - che risiede nell’immobile di via Pian di Tinaia- avrebbe chiesto un risarcimento danni fisici e morali da lei sofferti pari a 51mila euro. Domanda respinta ddottoressa Susanna Zanda, perché i fatti non sarebbero stati dimostrati. Ma ripercorriamo la vicenda che ci riporta al 22 aprile 2021.