Spazionapoli.it - Buongiorno vs Lukaku, chi avrà la meglio in Italia-Belgio? Spalletti si sbilancia sul duello

Questa sera andrà in scena la sfida tra: in campo potrebbe vedersi untutto a tinte partenopee tra Romelue Alessandro.Grande attesa per il ritorno in campo dell’, che questa sera affronterà ilnella sfida valida per la UEFA Nations League. Una partita che dirà molto sul destino della Nazionale guidata da Lucianonella competizione, con molti calciatori della SSC Napoli che saranno tenuti particolarmente d’occhio da Antonio Conte, oltre che da tutti i tifosi. Già, perché si attende di capire quale sarà l’impatto di Romelu, al rientro nel suodopo i campionati Europei della scorsa estate: l’attaccante azzurro è tornato disponibile per il CT Tedesco, dopo che quest’ultimo lo aveva escluso – su richiesta di Big Rom – per una forma fisica non particolarmente esaltante.