Boom degli affitti brevi, ventimila alloggi e la prima stretta: Milano vieterà i lock box nei luoghi pubblici

, 14 novembre 2024 – Quelle cassette di sicurezza per le chiavi, da tempo prese di mira in quanto simbolo, verranno messe al bando, almeno da spazicome cancelli, dehors, strade o parcheggi. Il Comune, attraverso il nuovo regolamento della polizia locale che entrerebbe in vigore nel 2025 dopo il passaggio in Consiglio comunale, punta a unasuibox, utilizzati da chi affitta appartamenti attraverso Airbnb o altre piattaforme, entrati ormai nel panorama urbano. E i movimenti milanesi per il diritto alla casa, che sulle cassette di sicurezza hanno incollato nei giorni scorsi i loro adesivi, stanno organizzando altre mobilitazioni contro chi “sottrae abitazioni a cittadini e lavoratori”, macinando profitti in una città colpita dall’emergenza casa.