Bonino Acta |  Cartabianca ci ha ridicolizzati Le truffe affettive non sono un fenomeno da baraccone

“Non daremo più carta bianca a Cartabianca. Non è la prima volta che restiamo delusi da Mediaset. Siamo amareggiate per come ci hanno trattate in “E’ sempre Cartabianca”. Nel mirino il programma di Retequattro condotto da Bianca Berlinguer del 10 novembre. La denuncia è della cavaliera al merito della Repubblica Jolanda, presidente di(Azione contro lee il Cybercrime), associazione che da dieci anni interviene aiutando migliaia di donne, e anche uomini, a prevenire e affrontare un drammatico, in continua espansione e con sempre nuove tecniche, che la polizia postale segue con attenzione, scovando e incriminando principi azzurri truffaldini che, attivi sul web, approfittano della vulnerabilità delle loro vittime. Vittime che spesso per la vergogna non denunciano.