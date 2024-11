Anteprima24.it - Benevento 5, è di nuovo campionato: al PalaTedeschi arriva la Came Treviso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviare il derby e voltare pagina: il5, patito il poker rifilato dal Napoli nel turno infrasettimanale, si rituffa nelcon l’obiettivo di centrare i primi tre punti in Serie A. Aldomani ore 20.30 (con diretta sul canale YouTube Divisione Calcio a 5)la, reduce dal pareggio che ha rallentato la corsa della Feldi Eboli in vetta. Un test ostico per i ragazzi di mister Centonze alla ricerca di una vittoria che rappresenterebbe una vera e propria boccata d’ossigeno, alla luce della classifica che vede i giallorossi fermi a un punto insieme a Italservice Pesaro e Pirossigeno Cosenza.Arbitri dell’incontro Luca Paverani di Roma 2 e Marco Moro di Latina, al crono Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno. Queste le parole di mister Andrea Centonze raccolte alla vigilia del match, con un pensiero al derby: “Bisogna cambiare atteggiamento, quello avuto martedì non mi è piaciuto.