Auto impazzita a Ravenna invade la ciclabile

, 14 novembre 2024 – Nella giornata di ieriè stata teatro di due incidenti, uno dei quali ha avuto conseguenze particolarmente gravi. Il primo sinistro si è verificato intorno alle ore 8 in via Sant’Alberto. Una studentessa diciottenne, in sella alla sua bicicletta, stava attraversando sulle strisce pedonali provenendo da via Narsete, quando è stata colpita da unbus diretto verso il centro. L’impatto si è verificato sul lato anteriore sinistro del mezzo, causando alla ragazza un violento urto con il parabrezza, per poi essere sbalzata a terra. La giovane è stata portata in ospedale in condizioni classificate di media gravità. Tra i passeggeri dell’bus si trovava una donna in stato di gravidanza, che ha avuto una crisi di panico e per cui è stato necessario un controllo in ospedale.