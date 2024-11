Puntomagazine.it - Anac citata in Giudizio per diffamazione

Conflitto Legale trae ASMEL: La Centrale di Committenza Accusa l’Autorità diLa ultradecennale “saga” che vede contrappostee la prima Centrale di committenza dei Comuni italiani – con 1.000 Enti associati – si arricchisce di un nuovo colpo di scena, con l’Autorità chiamata a difendersi in Tribunale da una querela per.Tutto nasce da un Comunicatodi fine ottobre che, secondo la Centrale ASMEL Consortile, getterebbe ombre sulle proprie capacità professionali.«Negli anni – afferma Donato Carlea, Presidente della Centrale e già Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici – le polemiche, ancorché accese, erano limitate a opposte interpretazioni della normativa vigente. Oggi, invece,si spinge ad affermare che non siamo in grado di assumerci le responsabilità inerenti al mandato affidatoci.