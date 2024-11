Biccy.it - Amici 24, debutti dei singoli usciti: Diego ultimo in tutte le classifiche

Leggi su Biccy.it

Questa settimana i ragazzi di24 hanno avuto l’opportunità di pubblicare i loro nuovie queste sono ledi Spotify e di iTunes della giornata di debutto. L’unica certezza è cheLazzari èovunque, sia nelle vendite sia negli ascolti. Ma per fortuna a lui dellenon importa niente, quindi nessun problema.24, gli streams su Spotify e la classifica di iTunesSenza Cri – Madrid 51.285Luk3 – Parigi in motorino 50.561Ilan – Mezzocielo 40.022Vybes – Standard 38.242Chiamamifaro – Perché 29.575TrigNo – A un passo da me 23.439Nicolò – Non mi dimenticherò 22.400– Il cielo è viola 17.653#9. Mezzocielo – Ilan#12. Perché? – Chiamamifaro#13. Parigi in motorino – Luk3#15. Madrid – Senza Cri#17. Non Mi Dimenticherò – Nicolò#25. A un passo da me – TrigNO#42.