Aiuola al rione Ferrovia danneggiate la rabbia dei residenti | è colpa dell’intervento del Comune?

Tempo di lettura: 2 minutiUn nostro Lettore, residente del, ha scritto alla Redazione per criticare l’ultimo intervento sul verde pubblico e sulle aiuole di piazza Bissolati effettuato dalle squadre incaricate dall’Amministrazione comunale.“E uno scempio“, ha scritto il Lettore, il quale ritiene peraltro beffardo questo esito per quello che è stato il primo intervento svolto dalper la pulizia delle aiuole della piazza a ridosso del ponte sul fiume Calore, nella zona peraltro interessata già da qualche anno di un importante intervento di riqualificazione che ha suscitato non poche perplessità e polemiche per l’esito finale.Secondo il Lettore, infatti, l’è “come se fosse stata sradicata”. In realtà, precisa il Lettore, pare proprio che gli addetti delabbiano voluto cancellare quelle cure che erano state riposte per le aiuole da alcuniche, in considerazione dello stato di abbandono cui le Autorità comunali avevano lasciato gli spazi verdi da loro stessi creati, avevano deciso, armati di buona volontà, di far sopravvivere uno spazio verde.