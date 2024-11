Primacampania.it - ??????? ?????: ???’??????? ? ????? ????? ?? ??? ????? ?????????

CASERTA – Sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, dalle 10:00 alle 20:00, si terrà la XVII edizione di Fiera del Vintage, lultima per il 2024.Un appuntamento che si ripete 4 volte lanno e che riunisce nel quartiere fieristico di San Marco Evangelista appassionati, collezionisti, amatori e curiosi.Sono oltre 300 gli stand suddivisi per categoria: dal salone dellantiquariato alle gallerie darte contemporanee, passando per labbigliamento, gli immancabili vinili, il modernariato, la mitica rigatteria, giocattoli depoca, retrogames e tanto altro ancora.Fiera del Vintage è una caccia al tesoro, alla ricerca del pezzo introvabile a buon mercato, un evento che strizza locchio alla sostenibilità attraverso il riuso degli indumenti usati e degli oggetti chiusi per decenni nelle scatole delle cantine ma che, come per magia, ritornano in auge, alla moda e, grazie allusura del tempo, ancora più originali e trendy.