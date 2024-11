361magazine.com - X Factor è Hell Factor: gli ospiti del quarto Live

Nuova puntata con il talent musicaleGiovedì 14 novembre andrà in onda l’atteso appuntamento “” di X2024, serata a eliminazione doppia che si preannuncia intensa per i concorrenti e per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.IlShow, trasmesso in diretta su Sky Uno e NOW alle 21:15, inizierà con la “giostra”: tutti i concorrenti si esibiranno di fila con il proprio cavallo di battaglia, e già al termine di questo round ci sarà una prima eliminazione.Leggi anche: X2024: cosa è successo nel terzoIn seguito, i rimanenti artisti si sfideranno in una manche unica di cover, al termine della quale i due meno votati andranno al ballottaggio finale, lasciando la decisione definitiva ai giudici. Tra i brani assegnati, spiccano canzoni di Mannarino, The Weeknd, Lucio Dalla, Vasco Rossi e Lewis Capaldi.