Gaeta.it - Visita dei docenti svedesi all’Istituto Alberghiero “E. De Panfilis”: un scambio culturale significativo

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa si è svolta oggi a Roccaraso con ladi un gruppo diprovenienti dal prestigioso Restaurang- och livsmedelsprogrammet di Luleå. Questi insegnanti hanno partecipato a un progetto Erasmus+, finanziato dall’Agenzia Nazionale Svedese e coordinato da AMFI International di Avezzano. Da sedici anni, AMFI International promuove la mobilità per la formazione scolastica e professionale, generando opportunità di crescita eper studenti e professionisti in tutta l’area della Marsica e in Abruzzo.Accoglienza e presentazione dell’istitutoLa Dirigente dell’Istituto“E. De“, Cinzia D’Altorio, ha accolto calorosamente i, fornendo loro una panoramica sulle attività didattiche e il programma della scuola.