Metropolitanmagazine.it - Uno Rosso, la recensione del film natalizio con The Rock: un Natale paramilitare

C’era una volta il caro vecchio cinema muscolare anni Ottanta. E c’erano una volta queinatalizi che basavano tutta la loro struttura sulla necessità di “risolvere il” da qualcuno che minaccia di farlo finire. E se si prende quel cinema così puramente americano e lo si da in mano a Chris Morgan, lo sceneggiatore di Fast & Furious, il risultato non può che essere Uno: undiche più che richiamare la festa di San Nicola si preoccupa di creare l’azione, di riprodurre un mondo proprio alla Fast & Furious. Cinema d’azione del più basilare, Red One è unper famiglie che poco si preoccupano di ciò che vedono e non pretendono più di questo da un. Ma l’elemento che più preoccupa, in una pellicola come questa, è che alla fine, quel, non si respira per nulla.