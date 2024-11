Ilrestodelcarlino.it - Un incubo per gli anziani genitori. Botte, minacce e richieste di soldi. Finisce sotto processo per stalking

Prima le continuedi restituzione di alcuni oggetti, poi le pressanti pretese di somme di denaro, quindi lee un vero e proprio blitz notturno a casa deglial chiaro scopo di aggredirli e intimidirli. La reazione dei due, con l’aiuto di uno dei figli, ha evitato conseguenze peggiori, anche se la paura e lo shock sono rimasti. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, una donna di 47 anni originaria di Petritoli è stata rinviata a giudizio e finiràper rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e. Sul violento fatto, che si era consumato in un paesino della Valdaso che e che aveva visto come protagonista la donna aveva indagato la polizia di Fermo e, dopo aver reiterato i suoi comportamenti persecutori nei confronti del padre e la madre, la 47enne era stata colpita da un ammonimento del questore e susseguentemente era stata denunciata alla Procura della Repubblica.