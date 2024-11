Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-11-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guardia di una serie di perquisizioni anche in Campidoglio nell’ambito di un’indagine della procura diper corruzione e turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nell’ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale che riguarderebbe anche per il Giubileo tra gli indagati anche funzionari del Comune della capitale muore a 22 anni dopo un intervento di rinoplastica è stato sequestrato dai carabinieri del nastro studio medico dell’EUR dove Margaret spada originario di Siracusa si era sottoposta a un intervento di rinoplastica che si è rivelata fatale sulla vicenda la procura diha aperto un fascicolo per omicidio colposo gli investigatori hanno sequestrato anche la cartella clinica all’ospedale Sant’Eugenio dove la ragazza era stata portata in gravissime condizioni ed è morta dopo 3 giorni di agonia temporali al sud e poi da domani credo in arrivo su tutti Italia secondo meteo.