Tradizioni: celebrato il 40° Anniversario della Compagnia Balestrieri di Pisa

, 13 novembre 2024 – Il Centro Espositivo San Michele degli Scalzi (SMS) ha ospitato, nelle giornate del 9 e 10 novembre, i festeggiamenti per il 40°di, un evento di grande rilevanza per la città e per la tradizione del tiro con la balestra. La manifestazione è stata dedicata al ricordo del Cavaliere Umberto Moschini, una figura storica e appassionataculturana, fondatore e promotore, scomparso il 17 marzo 2021. La ricorrenza ha offerto inoltre l’occasione per celebrare Alfredo Del Moro, il balestriere più anziano, presente e attivo fin dalla costituzione dell’associazione e punto di riferimento per le nuove generazioni. L’evento ha visto l’inaugurazione di una mostra espositiva dedicata alla storiadi, che ha ripercorso attraverso documenti, immagini e oggetti storici l’evoluzione e i successi di questo sodalizio, simbolo di identità e tradizione per la città.