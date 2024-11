Lanazione.it - Strade, è l’ora del ripristino. Cantieri aperti a Rivotorto. Tescio da mettere in sicurezza

Danni a seguito del nubifragio del 23 giugno 2023 lungo la direttrice contrassegnata dal letto del, sono iniziati opere nella zona della montagna assisana e a, dove, peraltro, ci saranno anche effetti sulla viabilità. Al via, dunque, nella zona della montagna di Assisi, i lavori di regimazione e deflusso delle acque di scolo sulla Strada per Brigolante, nel tratto che va da Pian della Pieve proprio verso la località denominata Brigolante. Questo intervento, realizzato dal Comune di Assisi, come viene rimarcato dall’amministrazione municipale, risulta fondamentale per ripristinare la viabilità compromessa dal violento nubifragio del 23 giugno dello scorso anno, che ha causato l’esondazione del fiume, provocando allagamenti, accumuli di fango e detriti oltre a smottamenti in diverse zone del territorio comunale sino alla vicina Bastia Umbra, con allagamenti e ulteriori danni.