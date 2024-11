Rompipallone.it - Serie A, ennesima tegola: c’è lesione per il titolarissimo

Ultimo aggiornamento 13 Novembre 2024 20:00 di redazioneLaA continua ad essere scossa da costanti infortuni che mettono i bastoni fra le ruote alle squadre più importanti. Ennesimo bollettino dall’infermeria: si ferma un super titolare.Nonostante la pausa per gli impegni di Nations League con le nazionali, laA procede spedita. Seppur a ranghi ridotti le squadre continuano la preparazione in vista della tredicesima giornata che aprirà le danze fra dieci giorni.Giornata che vedrà molti uomini in meno a disposizione delle squadre del massimo campionato italiano, che continuano ad essere messe in ginocchio da continui stop forzati. Alcuni si rivelano più complessi e pesanti del previsto – come per la Juventus, ancora una volta in balia di un lungo infortunio nel reparto difensivo con Juan Cabal, sequel del complicato stop di Gleison Bremer.