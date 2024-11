Gaeta.it - Santa Marinella: il sindaco Tidei annuncia possibili proroghe per il servizio navetta scolastica

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama della politica locale, ildi, Pietro, ha espresso la volontà di esaminare la proroga deldestinato agli studenti della scuola Centro. Questa dichiarazione è emersa durante una recente attenzione sui lavori di ristrutturazione e sicurezza del plesso scolastico, attesi per concludersi entro marzo. La gestione del trasporto scolastico e l’adeguatezza dei servizi educativi restano temi centrali nel dibattito pubblico, con un occhio particolare rivolto ai costi e all’efficacia delle misure adottate dall’amministrazione.Bilancio e servizi: un’analisi necessariaIlha sottolineato l’importanza del bilancio 2025 in relazione alla possibile proroga del. Questa iniziativa mira a garantire un supporto alle famiglie nella gestione del trasporto dei bambini verso le scuole di via Cicerone e Piazzale della Gioventù.