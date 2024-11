Biccy.it - Sanremo 2025, parla Carlo Conti: il sogno, un ritorno e i big aumentati

Dopo aver annunciato i nomi dei big del Festival di Sanremo 2025 durante una conferenza stampa, Carlo Conti è tornato a fare qualche rivelazione anche in un'intervista concessa al settimanale Chi. Il conduttore ha aperto alla possibilità di allargare il cast attualmente fissato a 24 big (qui per la lista dei probabili 29 big), ha poi confessato che avere Tiziano Ferro sul palco dell'Ariston sarebbe un sogno, così come ha mostrato disponibilità a un ritorno di Blanco. Difficile invece la reunion di Albano Carrisi e Romina Power. Carlo Conti sta pensando di aumentare il numero delle canzoni di Sanremo 2025. "Tiziano Ferro? Un sogno. Blanco? Giusta la possibilità di tornare". Si cercano ospiti internazionali, considerando il livello alto dei Big. Più probabili ospiti europei che statunitensi.