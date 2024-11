Ilnapolista.it - Roma, Ranieri per amore dei colori giallorossi dice sì ai Friedkin

Ormai manca solo il comunicato ufficiale. Claudioha detto sì ai, sarà il prossimo allenatore della. Un gesto palesemente dettato per l’dei. Il terzo ritorno di Sir Claudio alla. Altra grande furbata deiche fanno l’unica scelta possibile per riconquistare i tifosi allo stadio. Adesso, come detto, si attende solo il comunicato ufficiale.#sarà il nuovo allenatore della @OfficialAS— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 13, 2024Come sottolinea Angelo Mangiante, giornalista Sky vicino allaè chiamata a risollevare una situazione catastrofica. Laè a quattro punti dalla zona retrocessione:È fatta perMourinho, De Rossi, Juric,. Quattro allenatori negli ultimi 10 mesi.73 anni e tanta esperienza, #al terzo ritorno è una scelta legata alla conoscenza dell’ambiente e a una classifica complicata a 4 punti dal terzultimo posto.