.com - Roma, ancora problemi per Dovbyk?

Leggi su .com

(Adnkronos) – In attesa di scoprire chi sarà il prossimo allenatore, con Claudio Ranieri in pole position, lacontinua a fare i conti con qualche acciacco di troppo. Il ginocchio ditorna a preoccupare tifosi, società e fantallenatori. L’attaccante ucraino rischia di rientrare già a, dopo aver raggiunto tra gli ultimi il ritiro della Nazionale in Turchia. Non si èallenato e resta in dubbio per il doppio impegno dell’Ucraina contro Georgia e Albania. La risonanza al ginocchio operato in passato ha dato esito negativo, ma lo staff medico della Nazionale ucraina è in costante contatto con quello della. Oggi sarà nuovamente valutato, in attesa di sciogliere definitivamente le riserve circa un suo rientro in Italia o la permanenza in ritiro. Nel corso di questa stagione,è andato a voto in 11 occasioni (tutte da titolare) e ha raccolto 4 gol e 1 assist, con una FM del 5.