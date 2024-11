Superguidatv.it - Roberta Bruzzone è “Nella mente di Narciso”: “Un contenitore impossibile da riempire”

Leggi su Superguidatv.it

A grande sorpresa per i fan, e non solo,annuncia il ruolo della conduzione al debutto di “di“. Si tratta di un nuovo format in onda sul portale online della TV di Stato, Rai, che segna il nuovo esordio per la bionda psicologa e criminologa, già regina di consensi per il seguito a mezzo social, nel web. E, nell’attesa in vista del via alla trasmissione in partenza, tra i fan più fedeli c’è chi – oltre ad appoggiare il nuovo debutto della beniamina – invoca per lei un esordio anche in TV.: il debutto di conduttrice è su Rai PlayC’è grande aspettativa generale, in primis, da parte del popolo nel web – rispetto alla data del via alla nuova opera nello showbiz della criminologa, nonché psicologa, più influente d’Italia. A partire dal 26 novembre 2024,é alla conduzione di “di“.