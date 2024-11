Ilrestodelcarlino.it - Rimborsi per l’alluvione in Romagna, Legacoop: “Troppi ritardi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 13 novembre 2024 – Inizialmente prevista per il 28 ottobre scorso, l’approvazione del Piano Speciale del Commissario straordinario è stata rinviata. Un ritardo che "si somma a una lunga serie di rinvii e incertezze", e per il qualeesprime preoccupazione. “L’accesso a Sfinge, lo strumento informatico per il riconoscimento dei danni e la loro liquidazione - osserva l’associazione –, è ancora oggi troppo complicato, in particolare per le imprese agricole più grandi”.lo ha ribadito di recente nell’incontro avuto al ministero della Protezione Civile per inei ristori alle Cooperative Agricole Braccianti, pesantemente colpite dagli eventi del maggio 2023. “Al momento attuale la Cab Massari, l’azienda più devastata del gruppo, ha ricevutoa vario titolo per meno del 15% del danno complessivo.