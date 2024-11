Gaeta.it - Qui natura e storia si fondona in armonia: ogni visitatore se ne innamora, ed è a pochi chilometri da Roma

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore del Lazio, ada, si trova un luogo che molti considerano persino piùntico di Parigi.Questa meraviglia, situata a Cisterna di Latina, è un vero e proprio gioiellole e storico che attira visitatori da tutto il mondo, desiderosi di immergersi nella sua straordinaria bellezza. Esteso su circa nove ettari, il giardino è stato dichiarato Monumentole dalla Regione Lazio nel 2000, e non sorprende che il New York Times lo abbia definito il “giardino piùntico al mondo“.Un paesaggio diIl Giardino di Ninfa si erge sulle rovine di una città medievale abbandonata nel XIV secolo, creando un paesaggio che fonde armoniosamente antichità e botanica. Questa rinascita è stata resa possibile grazie alla famiglia Caetani, che a partire dal XX secolo ha trasformato l’area in un giardino di stile anglosassone.