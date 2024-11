Quotidiano.net - Perquisizioni in Campidoglio, sotto inchiesta anche i fondi del Giubileo. Indagati dipendenti di Roma Capitale

, 13 novembre 2024 -in, nel mirino della procura ci sono idel. La procura ha aperto un fascicolo sul rifacimento del manto stradale a: le ipotesi di reato sono corruzione, turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. Sarebbero interessatialcuni lavori relativi al. Tra gli, ci sonofunzionari del Comune di. Sono in corso da questa mattina i controlli della guardia di finanza negli uffici comunali, l’ipotesi degli inquirenti riguarda una presunta corruzione nell'ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale all’interno del piano di manutenzione cittadino.