Peacemaker 2 | rivelata la data di uscita e arriverà prima del previsto e dopo Superman

Leggi su Cinefilos.it

2:ladidelHBO e Max hanno confermato oggi che la seconda stagione disarà trasmessa in antenell’agosto 2025. Si tratta di un mesel’arrivo dinelle sale cinematografiche e moltodi quanto la maggior parte dei fan si aspettasse.Questo significa che seguiremo la storia di Rick Flag Sr. dal nuovo film dell’Uomo d’Acciaio – dove sappiamo che aiuterà a trattenere l’eroe insieme a Ultraman – direttamente in quella che molti hanno ipotizzato essere una missione di vendetta in. È stato inoltre confermato che la seconda stagione di The Last of Us sarà lanciata la prossimavera.Tornando alla serie DC, però, c’è un’enorme quantità di intrighi intorno a ciò che vedremo daquando tornerà.