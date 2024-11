Lapresse.it - Olanda reintroduce i controlli alle frontiere per 6 mesi

Leggi su Lapresse.it

L’reintrodurrà ia partire dal 9 dicembre fino all’8 giugno 2025. L’annuncio è stato dato dalla ministra per l’Asilo Marjolein Faber, secondo cui la nuova misura sarà utile per combattere il traffico di esseri umani e l’immigrazione clandestina. Il governo ha stabilito che per il momento la libera circolazione delle persone e delle merci, sancita in Europa dall’accordo di Schengen, sarà limitata per sei. Faber ha indicato che il governo non avrebbe aggiunto personale per supportare queste nuove attività al confine.I numeri Il ministero dell’Asilo e della Migrazione olandese aveva affermato che 700 persone avevano fatto richiesto di asilo nei Paesi Bassi in una sola settimana. Nello stesso lasso di tempo nel 2023, il totale era di circa 1.200. Nel complesso, le cifre relative all’asilo sono diminuite del 5% rispetto a ciascuno dei due anni precedenti.