Nazionale in partenza per Bruxelles | Spalletti prova Barella come trequartista

Ultima seduta di allenamento questa mattina a Coverciano per laprima dellaper, dove domani sera allo stadio Re Baldovino gli azzurri sfideranno i padroni di casa del Belgio in una sfida decisiva di Nations League. Buone notizie per il ct Luciano, che ha recuperato Moise Kean dopo i fastidi alla caviglia di ieri. L’attaccante della Fiorentina, però, potrebbe non partire dal 1? e al suo posto dovremmo vedere Giacomo Raspadori, ai margini nel Napoli di Conte, in coppia con Mateo Retegui, ma è statoto nel ruolo anche Nicolò, assente dall’Italia dagli Europei.Gli azzurri in mattinata, dopo una prima fase dedicata al riscaldamento atletico fra campo e palestrai hanno disputato prima una partitella a ranghi misti su campo ridotto, quindi si sono dedicati a sercitazioni tecnico-tattiche.