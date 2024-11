Ilrestodelcarlino.it - Movimenti in consiglio,. Pierpaolo Turchi lascia. Vince Civitanova

Perde un altro consiglierela lista civica e agirà da indipendente incomunale, ma sempre in feeling con il centro destra. Il divorzio era nell’aria da tempo ed è maturato "per divergenze politiche che andavano avanti da alcuni mesi". È quello che ha scrittonella lettera indirizzata al sindaco Fabrizio Ciarapica, che ieri ha ricevuto nel suo ufficio il gruppo. Con questo addio – che segue quello di Pierluigi Capozucca, approdato a FdI –resta con una rappresentanza risicata in aula, appena due pedine: Fausto Troiani, presidente del, e Paolo Mercuri.era stato eletto con la civicaUnica, salvo poi transitare inalla corte di Troiani, da cui ora appunto divorzia. Spostamenti che indeboliscono la lista civica, che sta passando un momento politicamente difficile dopo la Caporetto patita nell’ultimocomunale con il proprio assessore, Roberta Belletti, messa in discussione dal sindaco Ciarapica per la gestione dell’urbanistica dopo la bocciatura delle varianti Cristallo e Agriforest.